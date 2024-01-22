مفقودان في القوات الخاصة للبحرية الأميركية... وهذا ما في التفاصيل

لم يُحدد مكان اثنين من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، اللذين فُقدا، في خليج عدن، هذا الشهر، وفق ما أكّد مسؤولون، في الجيش.



وأعلنوا تغيير وضعهما إلى متوفين.



وكتبت القيادة المركزية الأميركية على موقع إكس أنه أُعلن فقدهما، بعد صعودهما على متن سفينة إيرانية.