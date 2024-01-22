الصين تشهد زلزالاً وانهياراً أرضياً

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت شدته 5.1 درجة ضرب جنوب شينجيانغ في الصين اليوم الاثنين. وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.



وفي سياق آخر، أعلن مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزالا بقوة 4.8 درجة ضرب إقليم شينجيانغ الواقع في شمال غرب الصين اليوم الاثنين.



الى ذلك، أدى انهيار أرضي وقع في إقليم يوننان بجنوب غرب الصين في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين إلى فقدان ما لا يقل عن 47 شخصا من 18 أسرة، فيما تجرى عمليات الإنقاذ وسط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة تحت الصفر.



وذكر التلفزيون أن رجال الإطفاء تحركوا بين أنقاض المنازل المنهارة للبحث عن ناجين وسط تساقط خفيف للثلوج.



وذكر التقرير أن الصين أرسلت ما يقرب من 1000 عامل إنقاذ إلى مكان الحادث، إلى جانب ما يقرب من 200 سيارة إنقاذ. ويرأس نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قوه تشينغ مجموعة عمل في الموقع لتوجيه أعمال الإنقاذ.