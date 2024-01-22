مزارعو الفاكهة والخضار في بريطانيا ينظمون تظاهرة "فزّاعات" أمام البرلمان للحفاظ على بقائهم

ينظم مزارعو الفاكهة والخضار في بريطانيا تظاهرة فزّاعات صباح الاثنين أمام البرلمان احتجاجا على المعاملة "غير المنصفة" من قبل المتاجر الكبرى في البلاد، ما يهدد وجودهم.



ويطالب المزارعون بأن تلتزم المتاجر الستة الكبرى "تيسكو" و"سسينزبوري" و"أسدا" و"موريسونز" و"ألدي" و"ليدل" باتفاقيات الشراء "المنصفة"، بما في ذلك شراء الكميات المتفق عليها ودفع المبالغ المستحقة في الوقت المحدد. وهم يحذرون بأن طريقة التعامل الحالية ستتسبب بوقفهم عن العمل في الأشهر ال12 المقبلة.



ويقام الاحتجاج بينما يناقش النواب التماسا من المزارعين لإصلاح إجراءات سلاسل التوريد الخاصة بالبقالات.



وأكد متحدث باسم وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية أنه "من الصواب أن يحصل المزارعون البريطانيون على أسعار عادلة، ومراجعتنا لعدالة سلسلة التوريد ستساعد في معالجة هذه المخاوف".



وكان كبار المزارعين البريطانيين قد وجهوا رسالة مفتوحة إلى المتاجر الكبرى العام الماضي حذروا فيها من بعض الممارسات مثل رفض شراء محاصيل كاملة أحيانا "في اللحظة الأخيرة". أضافوا "الغذاء الجيد ينتهي به الأمر إلى التعفن في الحقول، والمزارعون يُتركون بدون دفع ثمن محاصيلهم. وهم بدون دخل مستقر وموثوق يكافحون من أجل البقاء".

