بوريل: لا يمكن لإسرائيل بناء السلام بالوسائل العسكرية وحدها

شدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل على حل الدولتين.



وأكّد، قُبيل محادثات مرتقبة مع كل من وزيري الخارجية الإسرائيليّ والفلسطينيّ، أنّ إسرائيل لا يمكنها بناء السلام بالوسائل العسكرية وحدها.



وقال بوريل: "ما هي الحلول الأخرى التي يفكّرون بها؟ دفع الفلسطينيين جميعم للمغادرة؟ قتلهم؟."