الصفدي: أجندة الحكومة الإسرائيلية عنصرية متطرفة

انتقد وزير الخارجية الأردنيّ أيمن الصفدي "الأجندة العنصرية المتطرفة" للحكومة الإسرائيلية.



ورأى أنّها تتحدى العالم برفضها قبول حل الدولتين لإنهاء الصراع، بين إسرائيل والفلسطينيين.



وقال الصفدي للصحافيين، على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبيّ، في بروكسل إنّ الطريق الوحيد للخروج من هذه المأساة هو حل الدولتين.



وأضاف: "يتحدون المجتمع الدوليّ بأكمله، وحان الوقت لأن يتخذ العالم موقفًا."