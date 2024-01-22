ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيليّ على غزة

ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيليّ على قطاع غزة إلى 25295 قتيلًا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، في السابع من تشرين الأول، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس.



وأفادت الوزارة بمقتل 190 شخصًا في الساعات الـ24 الأخيرة.



ووصل عدد الإصابات إلى 63 ألف جريح، منذ بدء الحرب.



وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.