الكرملين يتهم أوكرانيا بضرب محطة غاز قرب سانت بطرسبرغ



اتهم الكرملين الإثنين أوكرانيا بضرب محطة للغاز في ميناء أوست لوغا على الجانب الروسي من بحر البلطيق الروسي الأحد، ما أدى إلى نشوب حريق كبير فيها.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين الإثنين ردا على سؤال حول الحريق "يواصل نظام كييف إظهار وجهه الوحشي بضرب بنى تحتية مدنية"، كما اتهم أوكرانيا بالقصف الذي تعرضت له الأحد مدينة دونيستك الخاضعة لسيطرة موسكو في شرق أوكرانيا منددا بـ"عمل إرهابي همجي" أوقع 27 قتيلا.