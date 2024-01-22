تشييع عسكريين ايرانيين قتلوا في سوريا بضربة اسرائيلية

شيّع مئات الايرانيين، في طهران، ثلاثة من خمسة مستشارين، في الحرس الثوريّ الإيرانيّ، قُتلوا، السبت، في غارة نُسبت إلى إسرائيل، في سوريا.



وجرت المراسم حول منصة أُقيمت، خارج مِنطقة سكنية، في شمال العاصمة، وعليها صور الإيرانيين الخمسة واللواء قاسم سليماني، حسب مراسل وكالة "فرانس برس".



وقُتل خمسة مستشارين في الحرس الثوريّ الإيرانيّ، في ضربة إسرائيلية، دمرت، في العاصمة السورية، مبنى بكامله كان يستضيف اجتماع قيادات مقربة من إيران، حسب المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، الذي أفاد بمقتل 13 شخصًا.



وقالت وسائل إعلام إيرانية إنّ مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا بين الضحايا.



واتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ الضربة وتعهدت بالرد. ورفضت الدولة العبرية تأكيد الغارة.