زيلينسكي يقترح السماح بمنح المقاتلين الأجانب الجنسية الأوكرانية

اقترح الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي السماح بمنح الجنسية الأوكرانية للمقاتلين الأجانب والمتحدرين من أصل أوكرانيّ من دون أن يضطروا إلى التخلي عن جنسيتهم، في تعديل جذري لقانون البلاد، الذي يحظر تعدد الجنسيات.



وأكد زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعيّ أن التعديل يجب أن يصب في صالح "المقاتلين الأجانب الذين جاءوا للدفاع عن أوكرانيا، وأولئك الذين يقاتلون من أجل حرية أوكرانيا كما لو كانت وطنهم".



وقال إنّ النص "سيمنح أيضًا للأوكرانيين وأحفادهم في العالم حق الحصول على جنسيتنا، باستثناء مواطني الدولة المعتدية بالطبع".



ولا يسمح القانون في أوكرانيا حاليًا بالجنسية المزدوجة. ولذلك يتعين على طالبي التجنيس التخلي عن جنسيتهم الأصلية للحصول على الأوكرانية.