اجتماع دوري لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل

شارك وزيرا الخارجية الإسرائيليّ إسرائيل كاتس والفلسطينيّ رياض المالكيّ بشكل منفصل مع نظرائهما في الاتحاد الأوروبيّ، في اجتماع دوري لوزراء خارجية الاتحاد، في بروكسل، في محاولة لإتخاذ خطوات نحو سلام.



وحضر أيضًا وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن.



ووزع السلك الدبلوماسيّ للاتحاد الأوروبيّ خريطة طريق للسلام في الصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ الأوسع.



وفي قلب الخطة دعوة لعقد مؤتمر تحضيريّ للسلام ينظمه الاتحاد الأوروبيّ والدول العربية المشاركة، في الجلسة اليوم، مع دعوة الولايات المتحدة والأمم المتحدة الذي يبحث إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.