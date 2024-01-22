المنظمة الدولية للهجرة تطلق نداء لجمع 7,9 مليار دولار في 2024

أطلقت المنظمة الدولية أول نداء سنوي عالمي لها الاثنين لجمع 7,9 مليار دولار في 2024 للتعامل مع الحجم المتزايد للنزوح السكاني.وقالت رئيسة الوكالة التابعة للأمم المتحدة إيمي بوب: "وصلت الهجرة غير النظامية والقسرية إلى مستويات غير مسبوقة والتحديات التي نواجهها تزداد تعقيدًا"، مضيفة أن "التمويل ضروري لإنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص الذين ينزحون وإيجاد مسارات آمنة لهجرة نظامية".