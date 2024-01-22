توقيف شخص بتهمة التحضير لـ"هجوم" يستهدف الجيش في روسيا

توقيف شخص بتهمة التحضير لـ"هجوم" يستهدف الجيش في روسيا

ألقت أجهزة الأمن الروسية القبض على رجل في سيبيريا بتهمة التحضير لهجوم بقنابل مولوتوف على مبنى تابع لوزارة الدفاع، وفق ما أوردت وكالات الأنباء الإثنين.



وذكر جهاز الأمن الفدرالي في بيان نقلته وكالتا تاس وإنترفاكس أن المتهم أجرى في تشرين الثاني إتصالًا عبر الإنترنت مع "منظمة شبه عسكرية إرهابية" بنية تنفيذ هجوم في مدينة بارناول بمنطقة ألتاي السيبيرية.



وبثت وكالة ريا نوفوستي مقطع فيديو يظهر إعتقال المشتبه به من قبل عناصر من جهاز الأمن الفدرالي يضعون أقنعة.



والمشتبه به الذي أقر بتورطه متهم بـ"محاولة تنفيذ هجوم إرهابي"، بحسب تاس، ويواجه عقوبة مشددة للغاية.