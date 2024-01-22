نتنياهو: حماس لم تقدم أي مقترح جدي لإتفاق بشأن الرهائن

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تقدم أي مقترح جدي لإتفاق بشأن الرهائن الذين تحتجزهم.



ونقل مكتب رئيس الوزراء عن نتنياهو قوله لمجموعة من أقارب الرهائن: "لا يوجد اقتراح جدي من حماس. هذا (التكهن) غير صحيح. أقول هذا بكل ما يمكنني من وضوح لأن هناك الكثير من التصريحات غير الصحيحة التي تؤلمكم بالتأكيد".