المجلس الأوروبي يفرض عقوبات على ستة كيانات ضالعة في الحرب في السودان

المجلس الأوروبي يفرض عقوبات على ستة كيانات ضالعة في الحرب في السودان

فرض المجلس الأوروبي اليوم الإثنين عقوبات على ستة كيانات ضالعة في الحرب في السودان حيث تقاتل القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ نيسان الماضي.



وقال المجلس في بيان إن "الكيانات الستة مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الإستقرار والإنتقال السياسي في السودان".



ومن بين الكيانات المدرجة شركتين في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية هما منظومة الدفاعات

الصناعية وشركة إس.إم.تي للصناعات الهندسية، إضافة إلى شركة زادنا العالمية للإستثمار المحدودة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وثلاث شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع هي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، وشركة جي.إس.كيه أدفانس المحدودة.



وقال المجلس: "تجمد أصول الشركات المدرجة. ويحظر تقديم الأموال أو الموارد الإقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر".