القضاء الهولندي يدين مقاتلا سوريا مؤيدا للحكومة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

دانت محكمة جزئية في لاهاي اليوم، مقاتلا سوريا مؤيدا للحكومة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب أعمال تعذيب واحتجاز غير قانوني في سوريا، وأصدرت عليه حكما بالسجن 12 سنة.