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أوكرانيا تضع لائحة بمناطق روسية مأهولة "تاريخيا" بأوكرانيين

أخبار دولية
2024-01-22 | 09:05
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أوكرانيا تضع لائحة بمناطق روسية مأهولة &quot;تاريخيا&quot; بأوكرانيين
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أوكرانيا تضع لائحة بمناطق روسية مأهولة "تاريخيا" بأوكرانيين

أدرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مرسوم المناطق في روسيا التي يسكنها الأوكرانيون "تاريخيا" ودعا إلى احترام حقوقهم، في نص من شأنه أن يثير غضب موسكو.
     
وفي هذه الوثيقة التي نشرتها الرئاسة الأوكرانية، أدرج مناطق كراسنودار وروستوف وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وكورسك، وكلها مجاورة لأوكرانيا.
     
ويتهم المرسوم روسيا بارتكاب "أعمال هناك تهدف إلى تدمير الهوية الوطنية وقمع الأوكرانيين، وانتهاك حقوقهم وحرياتهم".
     
وتدعو الوثيقة الحكومة الأوكرانية إلى وضع "خطة عمل للحفاظ على الهوية الوطنية للأوكرانيين في الاتحاد الروسي، بما يشمل المناطق التي يسكنونها تاريخيا".
     
ويدرج أيضا "الجرائم المرتكبة ضد الأوكرانيين المقيمين هناك أو الذين عاشوا هناك" بحسب المرسوم الذي يندد بفرض الثقافة الروسية قسرا والقمع السياسي وترحيل أوكرانيين.
     
وهناك ملايين الأوكرانيين يعيشون في الأراضي الروسية، نتيجة للحكم القيصري والسوفياتي مع تغيير حدود وترحيل من الحقبة الستالينية.
     
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، اتُهمت موسكو أيضا بفرض الثقافة الروسية على المناطق التي تحتلها وباعادة كتابة التاريخ فيها وترحيل سكان لا سيما الاطفال.
     
وواجهت روسيا أيضا اتهامات بقمع السكان هناك الذين يرفضون قبول الجنسية الروسية.
     
ولا يطالب مرسوم زيلينسكي بأراض روسية. 
     
وأعلنت روسيا التي غزت جارتها في شباط 2022 ضم خمس مناطق أوكرانية: شبه جزيرة القرم في عام 2014، تليها في 2022 مناطق لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.
     
ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرات عدة وجود أمة أوكرانية، معتبرا أن الأوكرانيين ينتمون الى العالم الروسي وأن هويتهم مصطنعة.

أخبار دولية

أوكرانيا

زيلينسكي

مناطق

روسيا

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