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الاتحاد الأوروبي يدرج 6 أفراد و5 كيانات على قائمة عقوبات متعلقة بالوضع في سوريا

أخبار دولية
2024-01-22 | 09:45
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الاتحاد الأوروبي يدرج 6 أفراد و5 كيانات على قائمة عقوبات متعلقة بالوضع في سوريا
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الاتحاد الأوروبي يدرج 6 أفراد و5 كيانات على قائمة عقوبات متعلقة بالوضع في سوريا

أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم، ستة أفراد وخمسة كيانات إلى قائمة عقوباته المتعلقة بالوضع الراهن في سوريا.

والأفراد هم مستشار اقتصادي للرئيس السوري بشار الأسد وثلاثة من رجال الأعمال البارزين الذين يدعمون النظام ويستفيدون منه واثنان مرتبطان بعائلة الأسد.

والشركات الخمس الخاضعة للعقوبات هي مجموعة الدج وأجنحة الشام ومؤسسة الطير الحر للسياحة والسفر وشركة إيلوما للاستثمارات الخاصة وشركة العقيلة.

وقال الاتحاد الأوروبي: "بعض هذه الكيانات متورط في نقل المرتزقة السوريين أو تجارة الأسلحة أو تهريب المخدرات أو غسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري".

وبموجب هذه العقوبات يخضع هؤلاء الأفراد والشركات الآن لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كما يحظر على الجهات في الاتحاد توفير التمويل أو الموارد المالية لهم.

أخبار دولية

الاتحاد الأوروبي

عقوبات

سوريا

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