بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على أفراد مرتبطين بحماس

فرضت بريطانيا اليوم، عقوبات على أفراد مرتبطين بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منهم ممولون وقياديون في الحركة، قائلة إن من شأن هذه الإجراءات المساعدة في قطع مصادر تمويل الحركة من أطراف منها إيران.



واتخذت بريطانيا هذه الخطوة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.



وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات البريطانية تستهدف زهير شملخ، وهو الرجل المعروف باسم "الصراف الرئيسي لحركة حماس" والشخصية الرئيسية المشاركة في تحول الجماعة نحو العملات المشفرة والذي ساعد في تحويل مبالغ مالية كبيرة من إيران إلى حماس قبل هجمات السابع من تشرين الأول.



وتتضمن هذه الإجراءات كذلك فرض عقوبات على مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.