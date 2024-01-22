قتيلان في المملكة المتحدة وإضطرابات في إيرلندا جراء العاصفة إيشا

قتيلان في المملكة المتحدة وإضطرابات في إيرلندا جراء العاصفة إيشا

أدى مرور العاصفة إيشا إلى مقتل شخصين في المملكة المتحدة بينما لا تزال الكهرباء مقطوعة الإثنين عن عشرات الآلاف من المنازل في المملكة المتحدة وإيرلندا.



وقالت شرطة اسكتلندا الإثنين إن رجلًا يبلغ 84 عامًا قضى مساء الأحد بعد إصطدامه بشجرة سقطت جراء العاصفة بالقرب من إدنبرة.



وفي أيرلندا الشمالية، توفي سائق يبلغ 60 عامًا في حادث تصادم مع مركبة أخرى بسبب سقوط شجرة مساء الأحد.