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البرلمان التركي يصوّت الثلاثاء على انضمام السويد لحلف الناتو

أخبار دولية
2024-01-22 | 12:15
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البرلمان التركي يصوّت الثلاثاء على انضمام السويد لحلف الناتو
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البرلمان التركي يصوّت الثلاثاء على انضمام السويد لحلف الناتو

يصوت البرلمان التركي الثلاثاء، على انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي، وفق ما نقلت الاثنين قناة "سي ان ان تورك" الاخبارية الخاصة، الأمر الذي ينهي تأخيرا استمر أكثر من عام في المصادقة على هذا الانضمام.
     
وفي حال مصادقة تركيا، تبقى المجر العائق الأخير أمام عملية الانضمام التي بادرت اليها السويد وجارتها فنلندا ردا على غزو روسيا لأوكرانيا قبل نحو عامين.

أخبار دولية

تركيا

السويد

الناتو

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