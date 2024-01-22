هجوم حوثي على سفينة شحن عسكرية أميركية

نفّذت حركة الحوثي اليمنية هجوما على سفينة الشحن العسكرية الأميركية (أوشن جاز) في خليج عدن.



وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في الرد على أي اعتداء أميركي أو بريطاني على بلدنا وذلك باستهداف كافة مصادر التهديد في البحرين الأحمر والعربي".