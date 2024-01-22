رئيس الإمارات يصدر قانونًا جديدًا بإنشاء مجلس للذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

رئيس الإمارات يصدر قانونًا جديدًا بإنشاء مجلس للذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الإثنين أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصدر قانونًا جديدًا بإنشاء مجلس للذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.



وأوضح أن المجلس سيرأسه الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني على أن يكون خالد بن محمد بن زايد نائبا للرئيس.



وأشار إلى أن "المجلس يهدف إلى تطوير السياسات والإستراتيجيات المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، ودعم إستراتيجية أبوظبي الهادفة إلى جعل الإمارة مركزًا جاذبًا للإستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في هذا القطاع".