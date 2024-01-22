فلاي بغداد للطيران: العقوبات الأميركية لا تستند إلى أدلة مادية

نددت شركة فلاي بغداد للطيران العراقية اليوم، بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها، قائلة إنها لا تستند إلى "أي أدلة مادية أو معنوية".



وقالت فلاي بغداد في بيان إنها "ستلجأ إلى الطريق القانوني للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي حيث من الواضح أن القرار جاء مبنيا على معلومات مضللة وغير حقيقية ولا يمكنها أن تصمد أمام القانون".



وكانت وزارة الخزانة الأميركية أصدرت في وقت سابق اليوم عقوبات جديدة مرتبطة بفلاي بغداد ومديرها التنفيذي لتقديم المساعدة للحرس الثوري الإيراني ومجموعات تعمل بالوكالة عنه في العراق وسوريا ولبنان.