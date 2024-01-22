الخارجية الأميركية تدعو إلى تحقيق في وفاة مواطن أميركي من أصل فلسطيني في الضفة الغربية

الخارجية الأميركية تدعو إلى تحقيق في وفاة مواطن أميركي من أصل فلسطيني في الضفة الغربية

عبرت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الإثنين عن أسفها الشديد لوفاة مواطن أميركي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا في الضفة الغربية.



ودعت إلى إجراء تحقيق عاجل لتحديد ملابسات وفاته ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وأكدت الخارجية الاميركية أن السفارة الاميركية في القدس على اتصال مع أسرة القتيل من أصل فلسطيني وتقدم الخدمات القنصلية.