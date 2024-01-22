غالانت: حتى لو أوقف حزب الله إطلاق النار فإسرائيل لن تفعل ذلك حتى تضمن عودة سكان الشمال

أكد وزيرِ الامن الاسرائيلي يوآف غالانت، أمام وزير الجيوش الفرنسي، أنه حتى لو أوقفَ حزبُ الله اطلاقَ النار من جانبٍ واحدٍ فإن اسرائيل لن تفعلَ ذلك حتى تضمنَ عودةَ سكانِ الشمال.



وعاد غالانت وكرر مواقفه في اجتماعٍ مع مجموعةٍ من المسؤولين في البلدات من اجلِ الاستعدادِ لخطواتٍ خلال الحرب.