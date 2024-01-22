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اسرائيل تقترح بناء جزيرة للفلسطينيين... والرد الفلسطيني لم يتأخر
أخبار دولية
2024-01-22 | 13:33
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اسرائيل تقترح بناء جزيرة للفلسطينيين... والرد الفلسطيني لم يتأخر
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اسرائيل تقترح بناء جزيرة للفلسطينيين... والرد الفلسطيني لم يتأخر
وردت أنباء عن أن اسرائيل اقترحت على الاتحاد الاوروبي بناء جزيرة للفلسطينيين في البحر المتوسط.
الرد الفلسطينيّ والذي أتى على لسان وزير الخارجية رياض المالكي لم يتأخر فيما خص هذه الاخبار.
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