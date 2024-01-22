زلزال قوته 7.01 درجات يهز منطقة الحدود بين قرغيزستان وشينجيانغ الصينية

أفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) بأن زلزالا قوته 7.01 درجات ضرب المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية اليوم الاثنين.



وكشف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.