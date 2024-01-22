البيت الأبيض: بايدن ناقش مع سوناك تطورات الأحداث في البحر الأحمر وغزة وأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم تطورات الأحداث في البحر الأحمر وغزة وأوكرانيا.



وقال كيربي للصحفيين في واشنطن: "تحدثا عما يحدث في البحر الأحمر والحاجة إلى نهج دولي مستمر متعدد الأطراف لتعطيل قدرات الحوثيين وإضعافها".



وذكر أن بايدن وسوناك تحدثا أيضا عن ضرورة خفض عدد الضحايا المدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وكذلك الحاجة الملحة لتقديم تمويل ودعم إضافي لأوكرانيا.