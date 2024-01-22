البيت الأبيض: إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية الأبرياء في مستشفيات غزة

شدد البيت الأبيض على أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية الأبرياء في مستشفيات غزة قدر الإمكان حتى وهي تواصل حملتها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "نعلم أن حماس تستخدم عمدا أماكن مثل المستشفيات لتخزين الأسلحة وإيواء مقاتليها، حتى وإن كان إلى حد ما بهدف (تنفيذ مهامها في) القيادة والسيطرة... وهذا يمثل عبئا خاصا على الجيش الإسرائيلي".



وأضاف أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن "نتوقع منهم القيام بذلك وفقا للقانون الدولي وأن يحموا الأبرياء في المستشفيات والأطقم الطبية والمرضى أيضا قدر الإمكان".