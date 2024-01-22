باريس تأمل أن تصل الأدوية الى "كل من الرهائن" المحتجزين في غزة

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو في تل ابيب أن باريس تأمل أن تصل الادوية التي قدمتها بلاده وقطر الى "كل من الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة.



وقال الوزير في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "نثق بجميع الأطراف لتصل هذه الادوية الى كل من هؤلاء الرهائن"، وذلك بعد نحو أسبوع من ايصالها الى القطاع المدمر.