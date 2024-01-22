الجيش الأميركي ينفي تقرير الحوثيين عن هجوم على سفينة شحن عسكرية أميركية

نفى الجيش الأميركي ما أوردته جماعة الحوثي اليمنية بخصوص شن هجوم بالصواريخ على سفينة الشحن العسكرية الأميركية (Ocean Jazz) في خليج عدن.



وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان: "تقرير الحوثيين المدعومين من إيران عن هجوم ناجح مزعوم على سفينة Ocean Jazz محض افتراء".



وأضافت: "استمرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في التواصل مع Ocean Jazz طوال فترة عبورها الآمن".