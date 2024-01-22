اسرائيل تعلن مقتل 200 من جنودها منذ بدء العملية البرية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مئتين من جنوده في غزة منذ بدء العملية البرية في القطاع في أواخر تشرين الأول.



وأكد متحدّث باسم الجيش الاسرائيلي في تصريح لوكالة فرانس برس أن "عدد الجنود الذين سقطوا في غزة منذ 27 تشرين الأول بلغ 200".