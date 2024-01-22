ضربات أميركية وبريطانية على مواقع في صنعاء

شنّت القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء وفي عدد من محافظات البلاد، وفق ما أفادت وكالة "سبأ نت" التابعة ااحوثيين فجر الثلاثاء.



وأوردت الوكالة في نبأ عاجل أنّ "العدوان الأميركي البريطاني يشنّ غارات على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات".



وكان البيت الأبيض تحدث عن اتصال بين الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بحثا خلاله هجمات الحوثيين المستمرة على السفن التجارية والحربية في البحر الأحمر.