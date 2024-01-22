جولة إضافية من الضربات الضرورية ضد 8 أهداف للحوثيين في اليمن

أعلن بيان مشترك بين الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا وهولندا تنفيذ جولة إضافية من الضربات ضد الحوثيين في اليمن بسبب استهدافهم لسفن الشحن في البحر الأحمر.



واشار البيان إلى أن الضربات استهدفت موقع تخزين تحت الأرض وصواريخ وقدرات عسكرية أخرى للحوثيين.



وأوضح البيان المشترك أن "هذه الضربات الدقيقة تهدف إلى تعطيل وإضعاف القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة الأبرياء".