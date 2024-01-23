إسرائيل تقترح هدنة مقابل الإفراج عن الرهائن

أفاد موقع أكسيوس الإخباريّ الأميركيّ بأنّ إسرائيل اقترحت على حركة "حماس"، عبر الوسيطين القطريّ والمِصريّ، هدنة لشهرين، في الحرب الدائرة بين الطرفين، وذلك مقابل إفراج الحركة عن الرهائن، جميعهم، الذين تحتجزهم، في قطاع غزة.



ولا يزال 132 رهينة محتجزة، في قطاع غزة، 28 منهم يعتقد بأنّهم ماتوا، حسب السلطات الإسرائيلية، التي تتعرّض لضغوط شديدة من عائلات الرهائن للقبول باتفاق تبادل جديد



وينصّ الاقتراح الإسرائيليّ، وفقًا لأكسيوس، على الإفراج عن الرهائن المحتجزين، جميعهم، في غزة، على مراحل، تشمل أولاها النساء المدنيات والرجال، الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.



أما في المراحل اللاحقة فيتمّ الإفراج عن النساء العسكريات ثم عن الرجال المدنيّين، الذين تقلّ أعمارهم عن 60 عامًا، ثم عن العسكريين الرجال، وأخيرًا عن جثامين الرهائن.