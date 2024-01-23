مقتل شخصين في هجوم جوي روسي كبير على أوكرانيا

أعلن مسؤولون أوكرانيون أن ما لا يقل عن شخصين قتلا في هجوم صاروخي روسي كبير على عدة مناطق في أوكرانيا في وقت مبكر اليوم الثلاثاء من بينها العاصمة كييف وخاركيف ثاني أكبر مدن البلاد.



وأعلن حاكما إقليمي نيبروبتروفسك وخاركيف عبر تطبيق "تيليغرام"، أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في منطقته.



وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة كييف عبر "تيليغرام": "انفجارات في المدينة. لا تغادروا الملاجئ".



وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف عبر "تيليغرام": "الدفاع الجوي يتصدى في كييف. ابقوا في الملاجئ حتى انتهاء الإنذار من الغارات الجوية".



وتحدث شهود من رويترز عن سماع عدة موجات من الانفجارات في كييف والمناطق المحيطة بها.