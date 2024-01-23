فرق دفاع نيوزيلنديّة إلى منطقة الشرق الأوسط

أعلن رئيس الوزراء النيوزيلنديّ كريستوفر لوكسون أنّ بلاده سترسل فريق دفاع مكونًا من ستة أعضاء إلى منطقة الشرق الأوسط، في إطار تحالف دوليّ، لدعم الأمن البحريّ، في البحر الأحمر.



وقال لوكسون، خلال مؤتمر صحافيّ: "هجمات الحوثيين ضد حركة الشحن التجاريّ والبحريّ غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير."



وأضاف: "إرسال هذا الفريق هو استمرار لتاريخ نيوزيلندا الطويل في الدفاع عن حرية الملاحة، في الشرق الأوسط وفي المناطق الأكثر قربًا منها."