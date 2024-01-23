لقاءات للافروف بنظرائه من إيران وتركيا ولبنان قبل اجتماع مجلس الأمن

التقى وزير الخارجية الروسيّ سيرجي لافروف بنظرائه من إيران وتركيا ولبنان، قبل اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي من المقرر أن يناقش الأوضاع، في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنت الوزارة.



وركزت الاجتماعات على قطاع غزة وسوريا والوضع المتوتر، في البحر الأحمر.



وعقدت الاجتماعات في نيويورك، الاثنين.



وقالت الوزارة إنّ لافروف ووزير الخارجية الإيرانيّ حسين أمير عبد اللهيان اتفقا على ضرورة وقف سريع لإطلاق النار، في غزة وشروط لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين.



وأضافت: "كان هناك تعبير عن قلق عام في شأن الوضع المتوتر، في البحر الأحمر والذي تدهور بشكل كبير."