زلزال يضرب الحدود بين الصين وقرغيزستان

وقع زلزال بقوة سبع درجات على طول الحدود، بين الصين وقرغيزستان، وفق ما أفاد المعهد الأميركيّ للجيوفيزياء.



ولفت إلى احتمال أن تكون الأضرار واسعة النطاق.



وأشارت قنوات تلفزيونية، في العاصمة الهندية، نيودلهي، إلى حدوث هزات أرضية قوية، في المدينة الواقعة على بعد نحو 1400 كيلومتر من مركز الزلزال.



وسُجّل وقوع الزلزال بعيد الساعة 2,00 في التوقيت المحليّ (18,00 ت غ الاثنين) على عمق 27 كيلومترًا، حسب المعهد الأميركيّ وتحديدًا، في منطقة شينجيانغ الصينية، على بعد حوالى 140 كلم غرب مدينة أكسو.



وبعد فترة وجيزة، سُجّلت ثلاث هزات أرضية أخرى في المنطقة بقوة 5,5 و5,1 و5,0.



وتحدّث المعهد الأميركيّ للجيوفيزياء عن احتمال سقوط ضحايا، على الرغم من عدم الإبلاغ على الفور عن هذا الأمر في المنطقة الجبلية والريفية، التي ضربها الزلزال.



ورجّح المعهد، في تقريره، أن تكون الأضرار جسيمة ومن المحتمل أن تكون الكارثة واسعة النطاق.