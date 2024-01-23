لقاء جمع بلينكن برئيس الوزراء اليونانيّ

التقى وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء اليونانيّ كيرياكوس ميتسوتاكيس للبحث في أهمية حماية الحقوق والحريات الملاحية، في البحر الأحمر، وفق وزارة الخارجية الأميركية.



وشنت قوات أميركية وبريطانية ضربات في أنحاء اليمن، ضد الحوثيين، في الأسابيع الأخيرة، ردًا على هجمات حوثية مستمرة، منذ شهور على السفن، في البحر الأحمر.