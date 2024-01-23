كاميرون: الحملة الرامية إلى إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين في اليمن ستستمر

أكّد وزير الخارجية البريطانيّ ديفيد كاميرون أنّ الحملة الرامية إلى إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين، في اليمن، ستستمر، بعدما شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة جديدة من الهجمات.



وقال كاميرون لمحطات تلفزيونية: "ما فعلناه مجددًا، هو إرسال أبلغ رسالة ممكنة بأننا سنواصل الحد من قدرتهم على تنفيذ هذه الهجمات".