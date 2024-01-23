ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق التربة في الصين إلى 20

ارتفعت حصيلة القتلى جراء انزلاق للتربة في مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين إلى 20 شخصا، وفق ما أعلنت شبكة البث الرسمية "سي سي تي في" الثلاثاء، فيما تتواصل جهود البحث والإنقاذ في الموقع.



وقالت "سي سي تي في": "حتى الساعة 14,50 (06,50 ت غ) في 23 كانون الثاني.. عُثر على 20 شخصا في الموقع لم تظهر علامات الحياة على أي منهم"، مضيفة أن 24 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.