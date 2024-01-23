مقتل 24 جنديا احتياطيا اسرائيليا في غزة

أعلن الجيش الاسرائيلي أن 24 من جنوده الاحتياطيين قتلوا في غزة الاثنين، في أعلى حصيلة من الجانب الاسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على القطاع في 27 تشرين الاول.



وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال دانيال هاغاري في تصريح صحافي إن 21" من هؤلاء الجنود قتلوا في انفجار صاروخ "ار بي جي" استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب قطاع غزة".



وأوضح أن الهجوم وقع حوالى الساعة 14,00 ت غ الاثنين وأن جميع القتلى من جنود الاحتياطي.



وتابع: "المباني انهارت نتيجة هذا الانفجار فيما كانت معظم القوة داخلها او بقربها" مشيرا الى ان المباني انفجرت فيما كانت القوات فخختها بعدما اعتبرت أن "بنى تحتية ارهابية" في المنطقة.



وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي إنه تم ارسال فريق إجلاء لكنها "كانت عملية معقدة".