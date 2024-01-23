الحوثيون: الضربات الأميركية البريطانية على اليمن لن تمر دون رد وعقاب

حذّر الحوثيون اليمنيون الولايات المتحدة وبريطانيا من أن ضرباتهما على اليمن لن تمر دون رد وعقاب، مشيرين إلى أنهم تعرّضوا لـ18 غارة جوّية في الساعات الماضية.



وكتب المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع على منصّة "إكس": "شن طيران العدوان الأميركي البريطاني 18 غارة جوية خلال الساعات الماضية توزعت كالتالي: 12 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. ثلاث غارات على محافظة الحديدة. غارتان على محافظة تعز. غارة على محافظة البيضاء"، مؤكداً أن "هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب".