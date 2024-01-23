نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يحقق في كارثة مقتل الجنود في غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقا في "كارثة" مقتل 24 جنديا في الحرب الدائرة في قطاع غزة.



وقال نتنياهو في بيان إن "الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقا في الكارثة، يجب أن نأخذ العبر الضرورية ونبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على مقاتلينا".