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باسم نعيم للـLBCI: "حماس" منفتحة على اي طرح يفضي الى وقف شامل لاطلاق النار... وهذه شروطها

أخبار دولية
2024-01-23 | 04:18
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باسم نعيم للـLBCI: &quot;حماس&quot; منفتحة على اي طرح يفضي الى وقف شامل لاطلاق النار... وهذه شروطها
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باسم نعيم للـLBCI: "حماس" منفتحة على اي طرح يفضي الى وقف شامل لاطلاق النار... وهذه شروطها

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة الدكتور باسم نعيم أن اسرائيل تحاول ارسال الاقتراحات والتصورات للوصول الى وقف اطلاق نار في غزة، مشيرا الى أن حركة حماس منفتحة على اي طرح يفضي الى وقف شامل لاطلاق النار. 

ولفت نعيم في حديث ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن الحركة لم ترفض اي اقتراح، مشدّدا على أن اي اقتراح يجب أن يؤدي الى وقف شامل وكامل لاطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي من غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وفتح المعابر واطلاق عملية تبادل للأسرى.

ورأى أن هناك امكانية لابرام صفقة قريبة، لافتا الى أن العدو استنفذ كل طاقاته ولم يحقق اي من أهدافه. 

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