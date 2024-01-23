أوكرانيا تعلن تعرضها لهجوم ليلا بـ41 صاروخا روسيا

تعرضت أوكرانيا ليلا لهجوم بواسطة 41 صاروخا بينها 21 تم إسقاطها كما أعلن قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني.



وقال المصدر إن الجيش الروسي استخدم صواريخ اس-300 واس-400 وكي اتش-101 وكي اتش-555 وكي اتش-22 وكي اتش0-59 واسكندر لمهاجمة مدينتي كييف وخاركيف (شرق) بشكل خاص.



وكان مراسلو وكالة فرانس برس في كييف سمعوا صفارات الانذار تطلق في العاصمة ليلا وتلتها أصوات انفجارات قوية يرجح انها انظمة الدفاع الجوي التي تصدت للصواريخ الروسية.