الجيش الإسرائيلي يعلن تطويق خان يونس في جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي تطويق مدينة خان يونس في جنوب غزة التي شهدت تركزا للقتال في الأسابيع الأخيرة.وقال الجيش في بيان: "خلال اليوم الفائت طوقت القوات خان يونس وعمقت العملية في المنطقة".