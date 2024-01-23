برنامج الأغذية العالمي: خطر حدوث مجاعة في مناطق بغزة لا يزال قائما

أعلن برنامج الأغذية العالمي أن كميات قليلة جدا من المساعدات الغذائية تجاوزت جنوب قطاع غزة إلى شماله منذ بداية الصراع وأن خطر حدوث مجاعة في مناطق بالقطاع الفلسطيني لا يزال قائما.



وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة: "من الصعب الوصول إلى الأماكن التي نحتاج إليها في غزة، وخاصة في شمال غزة".



وأضافت: "كميات قلية جدا من المساعدات تجاوزت الشطر الجنوبي من قطاع غزة أعتقد أن خطر وجود جيوب من المجاعة في غزة لا يزال قائمًا إلى حد كبير".