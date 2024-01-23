وزارة الدفاع السورية: حرس الحدود أسقط طائرة مسيرة قرب الحدود مع الأردن

أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم، أن حرس الحدود السوري أسقط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود السورية الأردنية.